УрФУ: загородный дом ректора построен в полном соответствии с законодательством

В Уральском федеральном университете подтвердили, что загородный дом в коттеджном кооперативе под Екатеринбургом, о котором ранее писали СМИ, действительно принадлежит ректору Виктору Кокшарову. В вузе заверили, что он построен в полном соответствии с действующим законодательством.

Напомним, ранее в местных СМИ появилась информация, что якобы загородный дом Кокшарова построен на берегу реки с нарушением закона и закрывает другим людям доступ к воде. Утверждалось, что по данному факту подано заявление в прокуратуру.

Мы обратились в Уральский федеральный университет с просьбой прокомментировать ситуацию.

"Сведения о нарушении законодательства при строительстве дома не соответствуют действительности. Объект возведен в полном соответствии с законодательством и с учетом необходимости учета интересов и прав третьих лиц. Оформлены все необходимые правоустанавливающие документы, в том числе, согласовано размещение объекта, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию", - сообщил Накануне.RU заместитель директора медиацентра УрФУ Дмитрий Бенеманский.

Сообщалось, что якобы именно этот дом рядом с рекой принадлежит Кокшарову

Он уточнил, что все права на дом зарегистрированы в установленном порядке.

Напомним, ранее в прокуратуре заявили, что обращения по факту ограничения свободного доступа к водному объекту при строительстве загородного дома Виктора Кокшарова к ним не поступали и проверки не проводились. Однако вся информация была направлена в министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.