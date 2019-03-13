13 Марта 2019
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Политика В России

МИД РФ призвал британского посла дать четкие ответы по делу Скрипалей

В МИД РФ рассчитывают в ближайшее время услышать от посла Великобритании в Москве Лори Бристоу четкие ответы на вопросы по инциденту в Солсбери.

Как отмечается в сообщении ведомства на странице в Facebook, до сих пор были слышны только "туманные речи на тему "Russians did it".

В российском дипведомстве подчеркнули, что вопросы российской стороны к британским властям по делу Скрипалей до сих пор остаются без должной реакции.

При этом, добавили в МИД, Бристоу в одном из интервью обвинил в инциденте российскую сторону, хотя подчеркивал, что не может своими высказываниями оказывать влияние на следствие.

Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, история с Сергеем и Юлией Скрипаль будет доведена до конца, Россия ведет собственное расследование.

Отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло 4 марта 2018 года. Работавший на британские спецслужбы бывший сотрудник ГРУ, имеющий двойное гражданство (России и Великобритании), и его дочь, прилетевшая из Москвы навестить отца, были отравлены нервно-паралитическим веществом и госпитализированы в бессознательном состоянии.

Тем временем, мать бывшего полковника ГРУ Елена Скрипаль обратилась в правоохранительные органы с просьбой признать сына и его дочь Юлию пропавшими без вести.

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МИД РФ призвал британского посла дать четкие ответы по делу Скрипалей

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Теги: мид рф, дело скрипалей, лори бристоу



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