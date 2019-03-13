13 Марта 2019
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Общество За рубежом

Бывшая жена Дмитрия Пескова оказалась последовательницей юмориста Задорнова

Экс-супруга пресс-секретаря российского президента Екатерина Солоцинская позиционирует себя как человека образованного. Но при этом она считает, что в 15-17 веках "европейская нация уничтожила практически весь свой женский генофонд". Дама искренне полагает, что все красивые европейские женщины были сожжены как ведьмы. Несмотря на то, что никаких объективных, научных исследований на тему количества красивых женщин в России и других странах не проводилось.

Вот что Солоцинская пишет на своей странице в Instagram: "Почему русским мужчинам достались русские женщины?!" - вопрос, который регулярно с возмущением задают мне французы. Разумеется, слово "женщины" произносится с восхищением, а "мужчины" - с пренебрежением. Да, они завидуют. Есть даже поговорка, что "у успешного француза должен быть замок, конюшня и русская жена" (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

Далее следует теория о том, что красивых женщин всех сожгли. Интересно, что ранее сторонником этой "гипотезы" был юморист Михаил Задорнов, который, впрочем, пытался доказать еще с десяток весьма сомнительных теорий.

"Мне кажется, что одной из причин является то, большинство женщин, которых Европа имеет сегодня - это потомки тех, кто остался жив после книги "Молот ведьм", выпущенной маньяком Генрихом Крамером в 1484 году. Во время охоты на ведьм уничтожались лучшие представительницы европейской нации. Достаточно было поклепа завистливой страшненькой соседки, чтобы красавицу обвинили в колдовстве. За зеленые глаза можно было попасть на костёр.

Отвергнутый мужчина мог сказать, что он во сне видел, как девушка летала на метле и приворожила его с помощью зелья - этого было достаточно для начала судебного процесса. Смысл суда был в том, чтобы обвиняемая признала свою вину. Для этого применялись такие пытки, после которых признания лились как из рога изобилия, лишь бы прекратились страдания. Признание означало смерть", - пишет Екатерина.

"Таким образом, уничтожив в 15-17 веках практически весь свой женский генофонд, европейская нация получила то, что получила.

На Руси же, несмотря на то, что колдовство было неотъемлемой частью жизни испокон веков, в голову бы никому не пришло устраивать геноцид ведуний. Русские женщины с языческих времён применяли заговоры, отвары для помощи в различных жизненных ситуациях и для усиления собственной привлекательности. И русские мужчины это понимали и только приветствовали, сами обращаясь за помощью к ведьмочкам - и в итоге остались в выигрыше! Правда, у нас был другой геноцид - мужской - во время революции, войн и репрессий, но это уже другая история", - заключает женщина.

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Бывшая жена Дмитрия Пескова оказалась последовательницей юмориста Задорнова

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Теги: екатерина солоцинская, ведьмы, красота, сомнительные теории, михаил задорнов



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