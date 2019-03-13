Пермские ТСЖ объединились ради защиты киосков и проведут круглый стол о важности НТО

Пермские защитники киосков из числа ТСЖ объединились и планируют провести круглый стол по теме "Улучшение облика Перми без ликвидации НТО", передает корреспондент Накануне.RU.

Мероприятие намечено на завтра. Оно пройдет в среднем конференц-зале "СитиСтар" с 12.00 до 14.00. На круглый стол приглашены уполномоченный по защите прав предпринимателей Пермского края Анатолий Маховиков, депутаты заксобрания и пермской гордумы, эксперты и правозащитники.

"Я являюсь председателем ТСЖ многоквартирного дома, который в настоящий момент оштрафован на 360 тыс. за размещение НТО в соответствии с законодательством в 2017 г., до правил благоустройства. Договоры зарегистрированы в Росреестре. Мы видим, что у нас многие ТСЖ пострадали. Страдают ТСЖ, предприниматели, и самое главное - люди. На федеральном уровне все нормально, люди должны быть обеспечены в достаточном объеме киосками. Но в городе мы этого не видим. Люди взяли на себя ответственность за содержание домов, в том числе старых, понимали, что у них есть какая-то собственность, которую они смогут содержать. Сейчас им оставили только ответственность за содержания этих земельных участков, а право ими распоряжаться - забирают. Именно местным законом", - сообщила модератор круглого стола Екатерина Безгодова.

Председатель ТСЖ отметила, что владельцы киосков готовы идти на встречу властям при вопросе благоустройства: привести киоски в надлежащий вид, но с ними не идут на переговоры, ТСЖ - то есть собственников - штрафуют. Такие действия, считают защитники пермских НТО, могут привести к уничтожению малого бизнеса, о важности которого регулярно говорят на федеральном уровне.

Напомним, весной 2018 года власти города опубликовали проект схемы, предполагающей размещение в городе 605 киосков. Согласно проекту, под запрет попало размещение киосков на придомовых территориях. Не обошлось без недовольных: жители микрорайона Вышка-2 даже записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить это решение и разрешить размещать на придомовых территориях киоски с водой. Вопрос широко обсуждался. Мэрия принимала обращения и предложения жителей и предпринимательского сообщества. Позже в проект добавили еще 200 объектов. После корректировок их осталось 577. Оспорить решение пытались через суд.

21 июня 2018 г. депутаты заксобрания края приняли во втором чтении закон, ужесточающий штрафы за несанкционированное размещение киосков и других нестационарных объектов на частных придомовых территориях.

Отметим, что в феврале заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов озвучил планы по возвращению в российские города торговых палаток и ларьков. По его словам, на сегодняшний день на крупные торговые сети приходится около 30-40% рынка. Однако производителей, желающих представить свою продукцию в различных торговых точках страны, гораздо больше, чем самих магазинов.