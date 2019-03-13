Симеоне о жесте Роналду: "Он старался показать характер"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду после одержанной победы над "Атлетико" (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА повторил жест наставника мадридцев Диего Симеоне.

Напомним, что тренер, празднуя гол в ворота итальянской команды в первой игре в Мадриде (2:0), схватил себя за пах, это попало в трансляцию. Аргентинец мог нарваться на дисквалификацию, но в итоге отделался штрафом в 20 тыс. евро по решению УЕФА.

"Роналду – лучший игрок в мире, и он способен выдавать такую игру в больших матчах, - цитирует sports.ru слова Симеоне после матча. - Он видел, что я сделал на "Метрополитано" (стадион "Атлетико", - прим.), и так же, как я, старался показать характер".

Отметим, что Роналду в этом матче забил все три гола своей команды.