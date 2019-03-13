В Екатеринбурге компанию микрозаймов оштрафовали за преследование должника

В Екатеринбурге оштрафована микрофинансовая организация. На нее судебным приставам пожаловался один из должников.

Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, в начале прошлого года екатеринбуржец взял кредит в ООО МФК "Смартмани.ру" на 13 тысяч рублей, но за полгода сумма его задолженности выросла более чем в два раза – до 29 тысяч рублей. Когда настойчивые кредиторы стали преследовать мужчину, тот обратился за помощью к судебным приставам и написал заявление на неправоправные действия микрофинансовой организации.

Он пояснил, что сотрудники оказывают на него психологическое давление, агрессивно требуя возврата денег. Приставы установили, что за одну неделю кредиторы направили свыше 10 сообщений на телефон должника, тогда как по закону допускается не более двух в сутки, четырех в неделю и не более 16 сообщений в месяц.

"При отправке SMS должнику микрофинансовая организация скрывала номер телефона, с которого поступали сообщения с требованием погасить долг. Также в них не содержалась информация о кредиторе и лице, действующем от его имени", - отметили в УФССП.

В отношении юрлица был составлен протокол об административном нарушении. В итоге Чкаловский районный суд Екатеринбурга оштрафовал ООО МФК "Смартмани.ру" на 100 тысяч рублей.