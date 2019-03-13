В Екатеринбурге компанию микрозаймов оштрафовали за преследование должника

13 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто такой Платошкин?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

В Екатеринбурге компанию микрозаймов оштрафовали за преследование должника

В Екатеринбурге оштрафована микрофинансовая организация. На нее судебным приставам пожаловался один из должников.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, в начале прошлого года екатеринбуржец взял кредит в ООО МФК "Смартмани.ру" на 13 тысяч рублей, но за полгода сумма его задолженности выросла более чем в два раза – до 29 тысяч рублей. Когда настойчивые кредиторы стали преследовать мужчину, тот обратился за помощью к судебным приставам и написал заявление на неправоправные действия микрофинансовой организации.

Он пояснил, что сотрудники оказывают на него психологическое давление, агрессивно требуя возврата денег. Приставы установили, что за одну неделю кредиторы направили свыше 10 сообщений на телефон должника, тогда как по закону допускается не более двух в сутки, четырех в неделю и не более 16 сообщений в месяц.

"При отправке SMS должнику микрофинансовая организация скрывала номер телефона, с которого поступали сообщения с требованием погасить долг. Также в них не содержалась информация о кредиторе и лице, действующем от его имени", - отметили в УФССП.

В отношении юрлица был составлен протокол об административном нарушении. В итоге Чкаловский районный суд Екатеринбурга оштрафовал ООО МФК "Смартмани.ру" на 100 тысяч рублей.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбурге компанию микрозаймов оштрафовали за преследование должника

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: долг, приставы, штраф, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 224

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети