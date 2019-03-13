13 Марта 2019
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

"Главный по ЖКХ" в Югре уволился по собственному желанию

С 15 марта директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Егор Ковальчук оставляет свою должность, передает корреспондент Накануне.RU.

Эту информацию подтвердили в окружном департаменте общественных и внешних связей. Как сообщили в ведомстве, Егор Ковальчук уволился по собственному желанию, в связи с переездом в другой регион. Исполнять обязанности руководителя департамента будет заместитель директора Сергей Эрнст.

Отметим, что, департамент ЖКХ Егор Ковальчук возглавил в 2015 г. В августе 2017 в его кабинете и в кабинете заместителя Елены Шухоровой прошли обыски. Следственные мероприятия проводились в рамках расследования дел по оборудованию систем водоснабжения в населенных пунктах Югры.

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"Главный по ЖКХ" в Югре уволился по собственному желанию

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Теги: Егор Ковальчук, увольнение, ЖКХ



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