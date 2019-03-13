13 Марта 2019
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Собчак вызвала Шнурова на дуэль

Продолжается заочное (пока) противостояние Ксении Собчак (37) и Сергея Шнурова (45). Ранее фронтмен группы "Ленинград" сочинил стишок про личную жизнь Ксении и написал, в частности, что она "хитрожопая".

Телеведущая решила ответить. Вот что пишет в Instagram:

"Начинаю вежливо: дорогой Серёжа,

На меня обиделся? Вроде, не похоже.

Мы ж с тобою ладили сильно, даже слишком,

Никому не гадили, и чужим бельишком

Даже если (был грешок) сильно напивались,

Кроме как для секса не интересовались.

Но читаю интернет, оказалось – опа!

Я, по твоему, умна, в смысле, "хитрожопа", Я и блогер и эм си (ты сказать умеешь),

Траги-сука-драма-фарс в духе "ты ******".

Думаю, всему виной новая привычка –

В каждой бочке новостной делать стих затычкой.

Ну а я-то здесь при чём? Чем я виновата?!!

В общем, Шнур, вопрос ребром: выходи на батл!

Чтоб меня при всех в лицо рифмами размазать,

Рассказать на всю страну, что я за зараза.

Ты же, Шнуров, мой кумир (как и миллионов),

Что тебе прямой эфир, ты же не Милонов!

Видят Сочи и Таймыр, Питер и Камчатка:

Я зову тебя в эфир, брошена перчатка!

Приходи на разговор, это я серьёзно.

Ты, надеюсь, не зассышь, как когда-то Познер?

В общем, я реально жду. Ксюша. Хау-дую-ду!".

Кстати, это уже не первый раз, когда Шнурова вызывают на дуэль. Ранее его вызвал упомянутый выше Милонов, а еще за оскорбление Анастасии Волочковой Сергея вызывала чемпионка мира по боксу.

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Собчак вызвала Шнурова на дуэль

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Теги: ксения собчак, сергей шнуров, баттл, стихи



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