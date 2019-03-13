Собчак вызвала Шнурова на дуэль
Продолжается заочное (пока) противостояние Ксении Собчак (37) и Сергея Шнурова (45). Ранее фронтмен группы "Ленинград" сочинил стишок про личную жизнь Ксении и написал, в частности, что она "хитрожопая".
Телеведущая решила ответить. Вот что пишет в Instagram:
"Начинаю вежливо: дорогой Серёжа,
На меня обиделся? Вроде, не похоже.
Мы ж с тобою ладили сильно, даже слишком,
Никому не гадили, и чужим бельишком
Даже если (был грешок) сильно напивались,
Кроме как для секса не интересовались.
Но читаю интернет, оказалось – опа!
Я, по твоему, умна, в смысле, "хитрожопа", Я и блогер и эм си (ты сказать умеешь),
Траги-сука-драма-фарс в духе "ты ******".
Думаю, всему виной новая привычка –
В каждой бочке новостной делать стих затычкой.
Ну а я-то здесь при чём? Чем я виновата?!!
В общем, Шнур, вопрос ребром: выходи на батл!
Чтоб меня при всех в лицо рифмами размазать,
Рассказать на всю страну, что я за зараза.
Ты же, Шнуров, мой кумир (как и миллионов),
Что тебе прямой эфир, ты же не Милонов!
Видят Сочи и Таймыр, Питер и Камчатка:
Я зову тебя в эфир, брошена перчатка!
Приходи на разговор, это я серьёзно.
Ты, надеюсь, не зассышь, как когда-то Познер?
В общем, я реально жду. Ксюша. Хау-дую-ду!".
Кстати, это уже не первый раз, когда Шнурова вызывают на дуэль. Ранее его вызвал упомянутый выше Милонов, а еще за оскорбление Анастасии Волочковой Сергея вызывала чемпионка мира по боксу.