Суд ликвидировал оскандалившийся отравлениями МУП "Золушка"

Ленинский районный суд Екатеринбурга решил ликвидировать юридическое лицо предприятия "Золушка". Сегодня завершилось рассмотрение дела по ликвидации МУПа, который стал причиной многочисленных отравлений школьников. На ликвидации из-за многочисленных нарушений санитарного законодательства настаивал свердловский Роспотребнадзор. Представители предприятия заявили, что ни одна организация не выдержит столько проверок, сколько проводилось у них, передаёт корреспондент Накануне.RU.



Роспотребнадзор не изменил своё решение и настаивал на ликвидации юрлица предприятия из-за многочисленных и систематических нарушений санитарного законодательства. Также были проанализированы экстренные обращения от пострадавших.

"Нарушения не были устранены, мы обратились в суд с целью ликвидации юридического лица предприятия. Неоднократные нарушения привели к отравлению детей. В данном случае преобразование МУПа не является аргументом, чтобы приостановить дело. Ликвидация юридического лица решит ряд проблем", - добавил истец.

Вот только представители МУПа с этим были несогласны, они уверены, что ликвидация – крайняя мера, ведь нарушения не носят систематический характер.



"Свои требования Роспотребнадзор основывает на актах за 2017-2018 годы. Проверки проходили, все нарушения устранялись. Но каждая новая проверка находила новые. Второй раз указанные нарушения не выявлялись. Мы также уверены, что неправильное хранение хлеба и непостоянная работа дозатора для мыла не может служить основанием для ликвидации юридического лица", – заявил ответчик.

Третьим лицом в деле выступает администрация Екатеринбурга, которая также уверена, что ликвидация – исключительная мера. Ведь все нарушения, по ее мнению, не грубые и были устранены. Новое руководство города уже объявило, что МУП будет приватизирован. В гордуме не исключали, что покупатель получит предприятие по сильно заниженной цене, а бюджет недополучит средства.



Школьная столовая (архивное фото)

Вместо МУП будет образовано ООО, 100% которого пока станет владеть городская администрация. Со дня утверждения прогнозного плана приватизации имущества города на 2017-2019 годы и до дня госрегистрации ООО предприятие не может без согласия администрации сокращать сотрудников, брать кредиты и совершать ряд других действий.

Сейчас "Золушка" не обеспечивает ни одно образовательное учреждение и не может участвовать в конкурсах на обслуживание школ, детских садов и других заведений. "Как только "Золушка" будет преобразована в ООО, то мы обновим базу, и все нарушения будут проанализированы. После будет заявляться на конкурсы с чистого листа. Все административные штрафы были оплачен, а недочёты исправлены", – резюмировал ответчик.

Всего Роспотребнадзор провёл около 40 проверок. Ведомству также не понравилась фраза представителей МУПа, что "некоторые нарушения надуманные".

"Это – дети, и они отравились. Это не единичный случай, пострадало более 20 человек. Говорить о том, что нарушения надуманные, нельзя – они существенные. Проблемы замечены с 2017 года, а решать их начали только в 2018 году, когда заметили массовый характер", – считает Роспотребнадзор.

Но в "Золушке" уверена, что проверки должны носить "рациональный характер", ведь ни одна организация не выдержит такое количество инспекций.

"Такие рейды существуют для того, что найти нарушения, если они и есть, и сделать так, чтобы они не повторялись в будущем", – резюмировал представитель МУПа.

В деле также участвует Верх-Исетская налоговая инспекция, которая заявила, что в отношении предприятия проводится выездная налоговая проверка, которая должна закончиться не раньше сентября. Ведомство попросило приостановить дело на время проверки.

В итоге суд ликвидировал юридическое лицо предприятия. Решение может быть обжаловано.