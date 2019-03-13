13 Марта 2019
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Происшествия Курганская область

Бывший сотрудник администрации Кургана заплатит штраф за продажу личных данных граждан банкам и коллекторам

Вступил в силу приговор суда в отношении бывшего сотрудника администрации Кургана по фамилии Грибанов.

Его признали виновным в том, что он продавал личные данные граждан сотрудникам банков и коллекторских агентств за систематические вознаграждения в размере 1-2 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

Бывший чиновник по долгу службы имел доступ к электронным базам данных мэрии, в которых хранились сведения из миграционной службы, отдела ЗАГС, избирательных комиссий, военкоматов, УФСИН и других ведомств.

Грибанов сделал похожую систему, в которой были адреса, прописка, данные ИНН, СНИЛС, наличия кредитов в банках, водительских удостоверений, паспортов, задолженности в сфере ЖКХ граждан.

Мужчине назначили 200 тыс. руб. штрафа.

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Бывший сотрудник администрации Кургана заплатит штраф за продажу личных данных граждан банкам и коллекторам

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Теги: администрация, Курган, Грибанов, штраф, продажа, личные данные, ФСБ



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