Кровля протекает, на стенах плесень. В Челябинске прокуратуру просят проверить квартиры, которые получили жители аварийных домов

Активисты ОНФ просят прокуратуру провести проверку по факту заселения людей в некачественное жилье в Челябинске и поселке Новосинеглазово, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального штаба.

В 2016 году жители ветхих и аварийных домов области получили квартиры в новостройках Челябинска по улицам Набережной, Агалакова, а также в поселке Новосинеглазово на улице Пугачева.

Однако, по словам общественников, люди получили некачественное жилье.

Так, жители дом на улице Агалакова жалуются на вентиляцию в квартире, в сильные холода промерзают стены квартир, образовалась плесень. Кроме того, в доме протекает кровля.

Добавим, что по обращению активистов дом на контроль взял Фонд содействия реформированию ЖКХ.