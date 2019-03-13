Планировавший теракт боевик ликвидирован в Самарской области

13 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто такой Платошкин?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Приволжский ФО В России

Планировавший теракт боевик ликвидирован в Самарской области

В ходе спецоперации в Самарской области сотрудники ФСБ нейтрализовали боевика, который планировал теракт.

По данным НАК, ночью 13 марта поступила информация о том, что вооруженный мужчина находится в одном из частных домов в селе Екатериновка Безенчукского района.

Злоумышленник открыл огонь по силовикам и применил боевую гранату. Ответным огнем он был ликвидирован.

На месте проведения спецоперации найдены оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство.

Как сообщает Regnum со ссылкой на НАК, бандит являлся сторонником одной из международных террористических организаций.

1 марта в ХМАО задержаны боевики, собиравшиеся убивать силовиков и устраивать теракты. Террористическая ячейка была хорошо спрятана, ее члены встречались на съемных квартирах.

При задержании у одного из боевиков изъята граната РГД-5 с запалом, а с пояса снято самодельное взрывное устройство, снаряженное поражающими элементами.

У другого участника террористической группы изъяли фото главы одного из подразделений окружного управления МВД, на которого, возможно, планировалось покушение. Возбуждены уголовные дела, в том числе по статье "Теракт".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Планировавший теракт боевик ликвидирован в Самарской области

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: боевик, теракт, самарская область



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 224

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети