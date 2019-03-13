Планировавший теракт боевик ликвидирован в Самарской области

В ходе спецоперации в Самарской области сотрудники ФСБ нейтрализовали боевика, который планировал теракт.

По данным НАК, ночью 13 марта поступила информация о том, что вооруженный мужчина находится в одном из частных домов в селе Екатериновка Безенчукского района.

Злоумышленник открыл огонь по силовикам и применил боевую гранату. Ответным огнем он был ликвидирован.

На месте проведения спецоперации найдены оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство.

Как сообщает Regnum со ссылкой на НАК, бандит являлся сторонником одной из международных террористических организаций.

1 марта в ХМАО задержаны боевики, собиравшиеся убивать силовиков и устраивать теракты. Террористическая ячейка была хорошо спрятана, ее члены встречались на съемных квартирах.

При задержании у одного из боевиков изъята граната РГД-5 с запалом, а с пояса снято самодельное взрывное устройство, снаряженное поражающими элементами.

У другого участника террористической группы изъяли фото главы одного из подразделений окружного управления МВД, на которого, возможно, планировалось покушение. Возбуждены уголовные дела, в том числе по статье "Теракт".