"Показываем плохой пример". Герой России призвал мэрию Екатеринбурга не бросать ветеранов

При обсуждении молодёжной политики и патриотического воспитания мэрии Екатеринбурга напомнили про ветеранов, передаёт корреспондент Накануне.RU с заседания комиссии городской думы по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

На молодёжную политику в Екатеринбурге в прошлом году потрачено 463 млн 960 тыс. руб., в основном - из муниципального бюджета, отчиталась председатель комитета по молодежной политике администрации города Юлия Касимова. По ее словам, средства освоены в полном объёме. Главным образом деньги пошли на укрепление материально-технической базы детских и детско-юношеских клубов и центров, текущий ремонт помещений и проведение массовых мероприятий.

В 2018 году, также из городской казны и регионального бюджета, было направлено 2 млн 130 тыс руб. на патриотическое воспитание подрастающего поколения. На эти средства закупили спортивный инвентарь для военно-патриотических клубов, провели акции и мероприятия, посвящённые памятным датам России, спортивные игры.

Депутаты приняли информацию к сведению. Однако депутат, Герой России Сергей Воронин (на фото) напомнил представителям городской администрации, что на совещаниях в уральском полпредстве Екатеринбург приводили в качестве отрицательного примера, когда речь шла о проведении патриотических мероприятий с участием ветеранов Великой Отечественной войны. Для них, например, празднование Дня Победы на протяжении нескольких лет становится серьёзным испытанием из-за плохой организации праздника со стороны мэрии.