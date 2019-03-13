"Манчестер Сити" уничтожил "Шальке" в Лиге чемпионов, забив семь безответных мячей

"Манчестер Сити" разгромил "Шальке" со счетом 7:0 в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

На стадионе "Этихад — Сити оф Манчестер" в составе английского клуба отличились полузащитники Лерой Зане, Рахим Стерлинг, Бернарду Силва и Филип Фоден, а также форварды Габриэл Жезус и Серхио Агуэро, на счету которого дубль.

Напомним, что первая игра в Гельзенкирхене завершилась победой англичан со счетом 3:2. Таким образом, выход "горожан" в следующую стадию по сумме двух матчей со счетом 10:2 стал рекордом для английских клубов в плэй-офф ЛЧ. Кроме этого, как отмечает портал sports.ru, 0:7 - это крупнейшее поражение немецких клубов за все время выступлений в данном турнире.

Добавим, что в еще одном матче, сыгранном накануне, туринский "Ювентус" совершил "камбэк" на своем поле, разгромив мадридский "Атлетико".