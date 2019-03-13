Токио заявил Москве протест из-за российских учений на южных Курилах

В Японии назвали неприемлемыми российские военные учения, которые проходят в южной части Курильских островов.

В маневрах на островах Итуруп и Кунашир принимают участие порядка 500 военнослужащих из мотострелковых подразделений. Как сообщает Regnum, задействовано около 70 единиц техники.

В японском МИД заявили, что учения ведут к укреплению российских войск на "северных территориях" (так в Японии называют острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и группу Хабомаи).

Российскому Министерству иностранных дел было сделано представление.

Ранее японские власти выразили России протест в связи с визитом на Курильские острова российской делегации, в которую вошел спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

В январе МИД страны выразил протест на действия пограничной службы России, сотрудники которой оштрафовали два японских судна, ловивших рыбу у острова Кунашир на юге Курил.