В Зауралье начинающим бизнесменам дадут налоговые льготы, спецтариф на электричество и льготные займы

Врио губернатора Курганской области поручил предоставить для начинающих зауральских бизнесменов ряд льгот - это будет касаться тех предпринимателей и инвесторов, которые открыли свое дело с 1 января этого года.

Речь идет о специальном сниженном тарифе на электроэнергию и льготных займах.

Инвесторы получат налоговые льготы и государственную поддержку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона.

Конкретно, для новых предприятий на первый год работы уменьшат в четыре раза ставки по налогу на имущество, а на второй год - в два раза. Для субъектов малого бизнеса будут снижены ставки по упрощенной системе налогообложения.

Также льготы коснутся и тех бизнесменов, которые работают в IT-сфере - для них будет снижена упрощенная ставка на 1%.