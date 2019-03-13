13 Марта 2019
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Общество За рубежом

WikiLeaks выложила в сеть расследование ФБР о Майкле Джексоне

Организация WikiLeaks не исключает, что фильм "Покидая Неверленд", в котором Майкла Джексона снова обвиняют в растлении детей, может быть манипуляцией.

В Twitter организации, которая занимается публикацией секретной информации, появилось два поста.

В одном говорится, что WikiLeaks не может ответить на вопрос, правда ли то, о чем говорится в скандальном фильме, но "современные высокобюджетные технологии способны убедить аудиторию в чем угодно".

В следующем посте WikiLeaks опубликовала ссылку на документы расследования ФБР, которое велось в 1992–2005 году. Тогда никаких улик против Джексона найдено не было, и суд оправдал певца по всем 14 пунктам.

После выхода документального фильма "Покидая Неверленд" ("Leaving Neverland"), в котором двое мужчин заявляют, что мальчиками их растлил Майкл Джексон, полиция Лос-Анджелеса была вынуждена взять под охрану звезду поп-короля на Аллее славы в Голливуде.

Фильм ранее был показан на кинофестивале в Санденсе, а затем в телеэфире его показал канал HBO. Он вызвал жесткие противостояния между поклонниками Джексона и теми, кто считает его преступником-педофилом.

Родственники Майкла Джексона раскритиковали новый документальный фильм о поп-короле. В заявлении семьи Джексона говорится: "Это еще одна мрачная постановка, возмутительная и жалкая попытка использовать имя Майкла Джексона и желание заработать на нем".

Родственники музыканта также напоминают, что молодые люди, выдвигавшие обвинения против Джексона, под присягой признавались, что он никогда не делал ничего неуместного по отношению к ним.

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WikiLeaks выложила в сеть расследование ФБР о Майкле Джексоне

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Теги: WikiLeaks, ФБР, Майкл Джексон



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