В Челябинске МУП "ЧКТС" оштрафовали на 300 тысяч рублей за счета по завышенным тарифам

В Челябинске МУП "ЧКТС" оштрафовали на 300 тысяч рублей за применение к нанимателям жилых помещений тарифа для юридических лиц, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

Предприятие уличили в злоупотреблении доминирующим положением при выставлении счетов на оплату тепловой энергии нанимателям жилых помещений в 2016 и 2017 годах. Гражданам, проживающим по договору найма в принадлежащих РЖД квартирах, выставлялись счета на тепловую энергию с применением тарифа для юридических лиц.

МУП "ЧКТС" признали нарушившим закон о защите конкуренции. В настоящий момент предприятие уже прекратило действия, противоречащие требованиям антимонопольного законодательства.