Малкин набрал 1000 очков за карьеру в НХЛ, став пятым россиянином, пересекшим данную отметку

Как отмечает "Советский спорт", 32-летний спортсмен стал пятым российским хоккеистом, достигнувшим данного показателя. На первой строчке находится нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин, заработавший в этом же матче свое 1200-е очко. Далее следуют Сергей Федоров (1179), Александр Могильный (1032) и Алексей Ковалев (1029).

Evgeni Malkin became the 5th Russian-born player in NHL history to record 1,000+ points. #NHLStats #Ma1Kin #WSHvsPIT 🇷🇺 pic.twitter.com/gnUEpS2NW5