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Малкин набрал 1000 очков за карьеру в НХЛ, став пятым россиянином, пересекшим данную отметку

Российский форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Вашингтон Кэпиталз" (5:3) отметился двумя результативными передачами, заработав тем самым свои 999-е и 1000-е очки в НХЛ.

Как отмечает "Советский спорт", 32-летний спортсмен стал пятым российским хоккеистом, достигнувшим данного показателя. На первой строчке находится нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин, заработавший в этом же матче свое 1200-е очко. Далее следуют Сергей Федоров (1179), Александр Могильный (1032) и Алексей Ковалев (1029).

В этом сезоне Малкин в 64 матчах набрал 70 очков (21 шайба + 49 передач).

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Малкин набрал 1000 очков за карьеру в НХЛ, став пятым россиянином, пересекшим данную отметку

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Теги: Евгений Малкин, НХЛ, очки, Питтсбург Пингвинз



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