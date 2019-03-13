Малкин набрал 1000 очков за карьеру в НХЛ, став пятым россиянином, пересекшим данную отметку
Российский форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Вашингтон Кэпиталз" (5:3) отметился двумя результативными передачами, заработав тем самым свои 999-е и 1000-е очки в НХЛ.
Как отмечает "Советский спорт", 32-летний спортсмен стал пятым российским хоккеистом, достигнувшим данного показателя. На первой строчке находится нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин, заработавший в этом же матче свое 1200-е очко. Далее следуют Сергей Федоров (1179), Александр Могильный (1032) и Алексей Ковалев (1029).
Evgeni Malkin became the 5th Russian-born player in NHL history to record 1,000+ points. #NHLStats #Ma1Kin #WSHvsPIT 🇷🇺 pic.twitter.com/gnUEpS2NW5— NHL Public Relations (@PR_NHL) 13 марта 2019 г.
В этом сезоне Малкин в 64 матчах набрал 70 очков (21 шайба + 49 передач).