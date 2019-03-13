"Ноябрьскнефтегаз" в 2018 году восполнил запасы в 1,7 раза

По итогам 2018 года "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" обеспечил прирост извлекаемых запасов углеводородов на 40,7 млн тонн нефтяного эквивалента. Как сообщили Накануне.RU в компании, коэффициент восполнения запасов составил 166%.

Увеличению ресурсной базы способствовали переоценка остаточных запасов на зрелых месторождениях и результаты эксплуатационного бурения. Основными драйверами роста выступили Вынгапуровское и Муравленковское месторождения – запасы по ним увеличились на 22 млн тонн и 6,2 млн тонн нефтяного эквивалента соответственно.

При проведении геологоразведочных работ "Ноябрьскнефтегаз" применяет инновационные методы, например, площадную геохимическую съемку, которая позволяет определять наиболее перспективные участки для дальнейшего изучения. Использование данной технологии планируется расширять.

"Укрепление ресурсной базы – фундамент для развития нашего предприятия и ямальской нефтедобычи в целом. В качестве источников дальнейшего роста мы рассматриваем как доизучение уже эксплуатируемых месторождений и недавно приобретенных участков с использованием новейших достижений отраслевой науки, так и возможное пополнение портфеля активов за счет нераспределенного фонда недр", – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Александр Шушаков.