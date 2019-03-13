Пассажиропоток авиакомпании Utair резко снизился в феврале

В феврале пассажиропоток авиакомпании Utair снизился сразу на 20% на фоне роста рынка более чем на 9%, сообщает "Ъ" со ссылкой на источники. Снижение пассажиропотока у компании было также и в январе: перевозки снизились на 0,5%.

"С февраля начала действовать новая тарифная политика компании, представленная в конце 2018 года. Новая тарифная сетка снижала минимальную цену билета на безбагажный пролет, но, возможно, увеличила среднюю цену билета на пролет с багажом, что привело к резкому снижению спроса", - сообщает издание.

В Utair снижение объемов работы объясняют политикой сокращения издержек: перевозчик сокращает программу в низкий сезон, чтобы нарастить рейсы летом. Отметим, что по итогам прошлого года, Utair показывала рост - 4,8% по данным Росавиации и 8,7% по информации самой авиакомпании.

Как сообщили Накануне.RU, в пресс-службе Росавиации, в феврале российские перевозчики обслужили 7,4 млн пассажиров. Пассажиропоток увеличился на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

У "Аэрофлота" показатели выросли на 15,9% - в феврале авиакомпания обслужила 2,6 млн пассажиров, S7 увеличила пассажиропоток на 6,1% (744,5 тыс пассажиров), "Победа" - на 45,4% (624 тыс. пассажиров), "Россия" - на 4% (588,2 тыс.), "Уральские авиалинии" на 8,7% (514,3 тыс. пассажиров).

Напомним, ранее сразу несколько контрагентов авиакомпании — "Гидпромэнергострой", "Интер", "Флеш лайт капитал" и ЮЮК — заявили о намерении обратиться в суд с исками о банкротстве перевозчика из-за неисполнения последним в течение трех месяцев своих обязательств в размере от 340 до 358 тыс. рублей. Кроме того, ранее сообщалось о возможном создании "Сбербанком" и ВТБ региональной авиакомпании на базе Utair, однако позже глава Сбербанка Герман Греф опроверг эту информацию.

Отметим также, что недавно губернатор Югры Наталья Комарова заявила, что власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) сделают все от них зависящее, чтобы авиакомпания Utair продолжила свою работу.