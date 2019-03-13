13 Марта 2019
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Политика В России

Больше монархизма: "Справедливая Россия" объединится с православным олигархом Малофеевым

Предприниматель Константин Малофеев, возглавляющий холдинг "Царьград", вступил в партию "Справедливая Россия".
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Как сообщает "Коммерсант", СР планирует 21 апреля провести внеочередной съезд, где будут рассмотрены поправки в устав, упрощающие объединение с другими политическими партиями.

В перспективе Малофеев сможет занять должность зампреда "СР". Обсуждается и возможность слияния "Справедливой России" и "Родины", глава которой – депутат Госдумы Алексей Журавлёв получит важный пост в СР. В результате объединённая партия может получить новое название – "Справедливая Родина".

Константин Малофеев, "маршал кэпитал"(2012)|Фото:

Вопрос об объединении двух политических сил поднимался и на последнем съезде партии, прошедшем в октябре прошлого года.

В этом году лидер "Справедливой России" Сергей Миронов также поднимал идею о создании избирательных блоков в Госдуме. Тогда же политик заявлял о необходимости принятия закона о гарантиях оппозиционной деятельности.

Напомним, еще осенью 2018 года сообщалось, что "драйвером" обновления "СР" может выступить православно-патриотический мультимиллионер Константин Малафеев. Впрочем, объединение правоконсервативных сил под левой вывеской эксперты называют абсурдным. "Вообще все идеологические партии в России, включая и "монархическую", получат в совокупности, может быть, только 1,5-2%, даже если все вместе будут собраны разные идеологии. И то, 1,5-2% с натяжкой, потому, что, на самом деле, на идеологию населению плевать, и это правильно, политика не делается идеологией. Политика делается на основе интереса, интерес оформляется в идеологию, а начинать политику с идеологии – значит, стоять на голове", – отмечает левый публицист Борис Кагарлицкий.

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Больше монархизма: "Справедливая Россия" объединится с православным олигархом Малофеевым

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Теги: Справедливая Россия, Родина, Константин Малофеев, Справедливая Родина



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