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Избирком Екатеринбурга запретил референдум по строительству храма святой Екатерины

Избирательная комиссия Екатеринбурга официально отказала в регистрации инициаторам референдума по строительству храма святой Екатерины. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, во вторник, 12 марта, состоялось очередное заседание.
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Главным вопросом стала инициатива проведения общегородского голосования в уральской столице: запретить строительство на ряде территорий предлагала группа в составе 10 человек. Как пояснили в избиркоме, предложенные для референдума вопросы были признаны не соответствующими закону, и члены комиссии единогласно выступили за отказ в регистрации инициативной группы.

"Мероприятия по проверке инициативы референдума продолжались в течение полутора месяцев. В них также принял участие представительный орган Екатеринбурга. В настоящий момент все эти процедуры окончательно завершены", - добавили в избиркоме.

Напомним, ранее депутаты городской думы Екатеринбурга отказали инициативной группе в проведении референдума по строительству храма святой Екатерины возле Театра драмы.

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Избирком Екатеринбурга запретил референдум по строительству храма святой Екатерины

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Теги: референдум, избирком, Екатеринбург



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