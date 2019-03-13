Грузовой Boeing врезался в мачту освещения в "Шереметьево"

Грузовой Boeing-747 AirBridgeCargo получил повреждения, врезавшись в мачту освещения в "Шереметьево".

Инцидент произошел во время буксировки. Как передает "Интерфакс", самолет повредил законцовку крыла и закрылки. Информации о пострадавших не поступало.

В прошлом году самолет Ан-24 при посадке в Иркутской области задел крылом мачту освещения.

На борту воздушного судна сообщением "Усть-Кут-Бодайбо" находились 24 пассажира. Никто не пострадал, была начата доследственная проверка.