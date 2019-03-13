Саакашвили заявил, что Порошенко в 2014 году хотел обменять Крым на членство Украины в ЕС и НАТО

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал журналисту Дмитрию Гордону о планах Петра Порошенко в 2014 году обменять Крым на членство Украины в НАТО и Евросоюзе - видеозапись появилась на Youtube.

Саакашвили отметил, что у него был разговор с Порошенко, в котором президент Украины "попрощался" с Крымом.

"Он (Порошенко - прим.) мне сказал - ты же практически свыкся с идеей, что Южная Осетия и Абхазия никогда не вернутся в Грузию, точно так же мы должны свыкнуться с идеей, что Крыма уже у Украины не будет, но зато мы это поменяем на членство в Евросоюзе и НАТО", - сказал Саакашвили.

Напомним, в марте 2014 года в Крыму состоялся референдум, на котором абсолютное большинство избирателей высказались за вхождение в состав России.