13 Марта 2019
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Политика За рубежом

В США одобрен законопроект, обязывающий Нацразведку раскрыть доходы Путина

Палата представителей США одобрила законопроект, обязывающий Нацразведку страны раскрыть доходы президента России.

Как сообщалось, законопроект "О транспарентности в отношении Владимира Путина" представили члены палаты представителей конгресса США, республиканка Элис Стефаник и демократ Вальдес Демингс.

Конгрессмены выдвинули инициативу из-за "предпринимавшихся Россией" попытках подорвать демократию США.

Документ предписывает американской разведке собрать данные о финансовых активах Владимира Путина, а также его семьи как в России, так и за рубежом.

Доклад должен быть подготовлен в течение 180 дней после принятия документа, сообщает Regnum.

Акцент в расследовании должен быть сделан на поиске "подставных" или посреднических структур, которые российский президент якобы использует для сокрытия какой-либо информации, отмечает Associated Press.

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В США одобрен законопроект, обязывающий Нацразведку раскрыть доходы Путина

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Теги: доходы, сша, владимир путин



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