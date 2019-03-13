Чистый отток капитала из России за два месяца 2019 года вырос в два раза

Центральный банк продолжает фиксировать рост темпов оттока капитала из России. Если в январе 2019 г. вывоз частным сектором увеличился в полтора раза, то по итогам двух месяцев текущего года отток увеличился уже в 2,1 раза, передает корреспондент Накануне.RU.

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Сальдо финансовых операций частного сектора за два месяца составило $18,6 млрд.За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял $8,7 млрд.

Напомним, в Кремле стремительный отток капитала объясняли влиянием рыночной экономики. Ситуацию в экономике страны при этом называли стабильной.

Как сообщало Накануне.RU, по итогам прошлого года отток капитала из РФ, по данным регулятора, вырос в 2,7 раза — до $67,5 млрд.