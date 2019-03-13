"Ювентус" вынес "Атлетико" из Лиги чемпионов благодаря хет-трику Роналду

Итальянский "Ювентус" разгромил испанский "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и прошел в следующую стадию. Встреча состоялась во вторник в Турине и завершилась со счетом 3:0, передает корреспондент Накануне.RU.

Все три мяча на свой счет записал форвард сборной Португалии Криштиану Роналду. В первой встрече между этими командами в феврале сильнее был "Атлетико" (2:0), но в четвертьфинал проходит "Юве".

Еще в одном матче вторника английский "Манчестер Сити" не оставил шансов немецкому "Шальке", забив семь безответных мячей.

Напомним, сегодня состоятся еще две встречи 1/8 финала Лиги чемпионов. Испанская "Барселона" дома примет французский "Лион", а немецкая "Бавария" на своем стадионе сыграет с английским "Ливерпулем".