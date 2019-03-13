13 Марта 2019
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

В Югре рванул газопровод "Ямбург – Тула-2", принадлежащий "Газпром трансгаз Югорску"

Авария произошла на газопроводе "Ямбург – Тула-2" в Югре, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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В 20.24 12 марта в районе посёлка Сосновка, что в Белоярском районе, на 603 км принадлежащего "Газпром трансгаз Югорск" газопровода "Ямбург – Тула-2" диаметром 1,4 м произошёл разрыв с возгоранием. Пострадавших, как и последствий для потребителей, нет, сообщает ситуационный центр Минэнерго.

Газопровод отключили с 599 по 628 км, голубое топливо пустили по резервной ветке. После аварии началось выгорание газа на отключённом участке.

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В Югре рванул газопровод "Ямбург – Тула-2", принадлежащий "Газпром трансгаз Югорску"

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Теги: газопровод Ямбург - Тула-2, Газпром трансгаз Югорск, авария



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