В Югре рванул газопровод "Ямбург – Тула-2", принадлежащий "Газпром трансгаз Югорску"

Авария произошла на газопроводе "Ямбург – Тула-2" в Югре, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В 20.24 12 марта в районе посёлка Сосновка, что в Белоярском районе, на 603 км принадлежащего "Газпром трансгаз Югорск" газопровода "Ямбург – Тула-2" диаметром 1,4 м произошёл разрыв с возгоранием. Пострадавших, как и последствий для потребителей, нет, сообщает ситуационный центр Минэнерго.

Газопровод отключили с 599 по 628 км, голубое топливо пустили по резервной ветке. После аварии началось выгорание газа на отключённом участке.