СМИ: Певицу Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Российскую певицу Юлию Началову, которая находится в одной из московских больниц, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ.

Сообщается, что состояние артистки "крайне сложное".

Напомним, ранее ряд СМИ сообщил, что 38-летняя Юлия была госпитализирована в Москве и, якобы, находится в крайне тяжелом состоянии. Однако ее пиар-менеджер не подтвердила "тяжелое" состояние Юлии, отметив, что она всего лишь стерла ногу и проходит курс реабилитации у русских врачей.