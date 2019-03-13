13 Марта 2019
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"Ростелеком" купит 100% Tele2

"Ростелеком" согласовал условия консолидации 100% оператора "Т2 РТК холдинг" (бренд Tele2). После закрытия сделки Тele2 останется самостоятельной компанией с существующим менеджментом, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Ростелеком" владеет 45% Tele2. Остальное принадлежит Tele2 Russia Holding AB, в которой у ВТБ – 50%, у Invintel B.V. Алексея Мордашова – 40% и 10% принадлежит банку "Россия" Юрия Ковальчука и его партнеров, сообщают "Ведомости".

Ранее сообщалось, что для сделки с "Ростелекомом" "Т2 РТК холдинг" оценен в 240 млрд руб. Осеевский сумму сделки не раскрывает.

Компании уже развивают многие бизнес-направления совместно, по данным "Ростелекома", через его сети в 2018 г. проходило 90% междугородных и 80% международных звонков абонентов Tele2. С покупкой Tele2 "Ростелеком" вернется на сотовый рынок, с которого ушел в августе 2014 г.

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"Ростелеком" купит 100% Tele2

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Теги: Ростелеком, Теле2, сотовый оператор



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