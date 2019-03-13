Обвиняемый в подготовке теракта на концерте Киркорова заявил, что убийство певца заказал Максим Галкин

Неожиданный поворот приняло дело четырех жителей Дагестана, которые обвиняются в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова.

Как пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых, приехавшие в Москву из Дагестана мужчины собирались устроить не теракт в интересах запрещенной в России организации "Исламское государство", а по заказу юмориста Максима Галкина, якобы, приревновавшего свою жену Аллу Пугачеву к ее бывшему супругу Киркорову. Дело было летом 2017 года.

По версии одного из обвиняемых, в начале 2017 года, когда он был в Москве, "к нему подошел артист Максим Галкин, который предложил ему за 2 млн руб. совершить убийство артиста Киркорова" — на почве ревности к Алле Пугачевой, сделал вывод из якобы состоявшегося разговора дагестанец. Мужчина утверждает, что ответил согласием, и тогда ему якобы передали в качестве аванса 1 млн руб., телефон Nokia и сим-карту. Позднее он отказался от плана, опасаясь, что "могут пострадать много людей". Полученные же деньги он истратил на покупку компонентов для изготовления взрывных устройств.

Через адвоката обвиняемый ходатайствовал о допросе Галкина, Киркорова и Пугачевой, но следствие решило, что это просто затягивание расследования. Теперь защита собирается обратиться в Генпрокуратуру.

Галкин отказался комментировать такой поворот дела.