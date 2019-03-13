Росстат не исключил пересмотр методики расчета реальных доходов россиян

Статистика реальных доходов россиян остается проблемой для кабмина и загадкой для экономистов.

По данным Росстата, доходы жителей страны падали с 2014 по 2018 годы и до сих пор остаются ниже уровня докризисного 2013 года. Их динамика давно разошлась и с реальными зарплатами, и с оборотом розничной торговли, растущим с мая 2017 года. Как сообщила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, даже электоральный цикл 2018 года, когда реальные зарплаты выросли на 6,8%, не изменил ситуацию.

Росстат должен рассмотреть идею изменения методики расчета реальных доходов, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин. По его словам, обсуждение будет максимально публичным, сообщает "Ведомости".

Как сообщалось ранее, Росстату необходима реформа в отношении и команды, и принципов работы.

Такое мнение высказал первый вице-премьер Антон Силуанов. По его словам, служба пользуется устаревшими технологиями, что приводит к "ужасным" по качеству расчетам. Роль ведомства ​особенно повышается сейчас, когда власти приступили к реализации национальных проектов, считает первый вице-премьер.

Силуанов привел "важнейший" показатель реальных располагаемых доходов населения, который, согласно данным Росстата, снижается с 2014 года. "Как он считается, знает, наверное, только Росстат. Качество счета [реальных доходов] ужасное", — заключил Силуанов. Он считает, что Росстату нужно "задействовать новые современные источники информации" — например, данные Федеральной налоговой службы. А сейчас Росстат "считает вручную, вручную собирает информацию по стоимости продуктов, которые входят в потребительскую корзину", сказал, вице-премьер, сообщает РБК.