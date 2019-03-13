13 Марта 2019
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Общество Свердловская область Уральский ФО

В Свердловской области уволили двух полицейских-миллионеров

В Свердловской области два сотрудника следственных подразделений регионального ГУ МВД уволены в связи с утратой доверия, еще десятки привлечены к ответственности.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона, надзорное ведомство проверило соблюдение законодательства о противодействии коррупции в ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области и Федеральном казенном учреждении "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Свердловской области".

Так, одним из руководителей отдела №4 СУ УМВД России по Екатеринбургу в справке за 2016 год не отражены сведения о расходах в связи с приобретением квартиры в Екатеринбурге и автомобиля, а в справке на супругу за 2016 год не отражены сведения о расходах в связи с приобретением квартиры в Сысертском районе.

Стоимость приобретенного в 2016 году имущества превысила 3,9 млн руб. При этом общий совокупный доход данного сотрудника и его супруги за три предшествовавших года составил чуть более 2,1 млн руб.

По результатам проверки прокуратура внесла представление в адрес начальника МВД России по Свердловской области с требованием устранения нарушений антикоррупционного законодательства.

Руководство областной полиции уволило двух сотрудников в связи с утратой доверия. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены еще 77 сотрудников ведомства.

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В Свердловской области уволили двух полицейских-миллионеров

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Теги: полицейские, коррупция



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