Губернатор Ямала распорядился взять уборку снега под особый контроль

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов распорядился взять ситуацию с уборкой снега под особый контроль.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве региона, уборка снега должна стать одним из приоритетов работы коммунальных служб. Как сообщил глава региона, в последние дни ему поступает много обращений от местных жителей, которые жалуются на проблемы с вывозом снега - люди недовольны работой коммунальщиков. "Рассказывают, что некоторые дворы буквально находятся под завалами, транспорт экстренных служб не может попасть к месту вызова. Расчистка от снега должна быть организована не только на дорогах и во дворах. Особое внимание важно уделить крышам", - сказал Артюхов.

Губернатор поручил своему заместителю Сергею Карасёву взять под особый контроль организацию этой работы в муниципалитетах округа.

При этом, управляющие организации и ТСЖ должны либо своими силами убрать снег, либо привлечь специализированную организацию.

В ближайшее время в муниципальных образованиях пройдёт ряд проверок.

По информации специалистов департамента государственного жилищного надзора ЯНАО, с начала января в ведомство поступило около 90 обращений граждан, из них шесть– по вопросам очистки кровель.

Тем временем, жители Ноябрьска в социальных сетях публикуют видео с застрявшими в снегу каретами "скорой помощи" и пожарными машинами. Транспорт не смог проехать по двору улиц Мира и Школьная, передает корреспондент Накануне.RU.

Во двор сначала заехали две скорые, следом за ними - пожарные машины. Все они увязли в сугробах.

Это не первый случай, когда машины "неотложки" застревают во дворах города.