13 Марта 2019
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Общество В России

Правительство потратит 70 млрд рублей на техническое оснащение школ

Около 70 млрд руб. направит правительство РФ на оснащение российских школ отечественным программным обеспечением.

Это предполагается сделать к 2021 году в рамках нацпроекта "Образование", сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. "Делаем это совместно с Минкомсвязи: 70 млрд... в течение этого времени, которые будут потрачены на оснащение. Это только техническое оснащение, без контента", - отметила Васильева.

Реализация нацпроекта по 10 направлениям охватит период с 2019 до 2024 года, общий бюджет - около 784,5 млрд руб. Предполагается, что реализация проекта позволит обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение страны в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампред правительства Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

Напомним, в начале марта депутат Госдумы РФ Виталий Милонов во время пресс-конференции НСН высказался о низком уровне образования современной молодежи, сообщает "Национальная служба новостей".

Парламентарий раскритиковал общество, которое не хочет получать образование. По его мнению, запрос на длительное образование у молодежи минимален. Политик заявил, что программа подготовки менеджеров среднего и высшего управленческого звена МВА "сделана для дебилов" - поскольку она предполагает всего два года обучения. А для тех, кто не может осилить даже два года обучения, по мнению депутата, появляются коучи.

"Среди молодежи много думающих людей, но стадионы сектантов, которые собирают так называемые коучи, они поражают. Это бараны. Бараны дважды. Вас развели, когда вы разрешили за большие деньги дать вам совет не волноваться . Общество дебилов!", - приводит издание слова Виталия Милонова.

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Правительство потратит 70 млрд рублей на техническое оснащение школ

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Теги: школы, программное обеспечение, образование



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Ранее 06.03.2019 20:37 Мск "Общество дебилов!" Милонов раскритиковал уровень образованности молодежи

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