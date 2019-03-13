В России начинается компания по борьбе с корью

1 апреля в России стартует компания по борьбе с корью.

Она рассчитана до 1 октября 2019 года, сообщается в постановлении Роспотребнадзора на официальном портале правовой информации.

Как говорится в документе, кампания по борьбе с заболеванием также распространяется на трудовых мигрантов: работодатели, которые нанимают работников-иностранцев, должны будут позаботиться о прививках от кори.

Как сообщалось ранее, в 2018 году увеличилось число случаев завоза кори в РФ.

За период с января по декабрь прошлого года корью заразились 82 тыс. 596 человек в 47 из 53 стран. Самая неблагополучная ситуация по кори – на Украине, в Грузии, Албании, Черногории, Греции, Румынии, Франции и ряде других стран. Кроме того, крупные вспышки заболевания были зафиксированы в Великобритании, Германии, Бельгии, Болгарии, Швейцарии, Словакии, Польше, Казахстане. Медики объясняют широкое распространение кори недостаточным и неравномерным охватом населения вакцинацией против кори.

Причем ситуация за рубежом оказывает влияние и на ситуацию в России. Однако в настоящее время эпидемиологическая ситуация по кори более благополучная, чем была в 2017 году. Кроме того, показатель заболеваемости корью в России в десятки раз ниже, чем в странах Европы.