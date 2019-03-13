Бизнес не видит сокращения внеплановых проверок в России

С 2014 года количество российских организаций, в которые контролеры приходили с плановыми проверками, уменьшилось.

Как сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, "уровень внеплановых проверок остается примерно таким же".

"По итогам прошлого года наши опросы показывают, что плановые проверки проходили более чем в 78,5% компаний, а внеплановые — в 46%",— сообщил Шохин. Он отметил, что "планируемая регуляторная гильотина не должна ограничиться простой актуализацией норм", сообщает РИА "Новости".

РСПП и Высшая школа экономики публикуют очередной доклад "Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность в РФ". В документе дается внешний взгляд на ситуацию с реформой контрольно-надзорной деятельности.