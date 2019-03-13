13 Марта 2019
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Политика За рубежом

Британский парламент вновь отверг проект соглашения с ЕС по Brexit

Британские парламентарии повторно отвергли соглашение с Евросоюзом по Brexit.

Против документа проголосовал 391 парламентарий, за — 242. Теперь им предстоит голосование по вопросу о Brexit без соглашения.

Как сообщила премьер Великобритании Тереза Мэй, перенос срока Brexit не решает проблему. "Евросоюз захочет узнать, что мы хотим от такого продления. И парламент должен ответить на этот вопрос. Он хочет отозвать заявку о выходе из ЕС? Хочет провести второй референдум? Или он хочет выхода с соглашением, но не с этим?" — отметила Мэй, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, выход Великобритании из ЕС (Brexit) может быть отложен до 2021 года. Высокопоставленные чиновники Европейского союза рассматривают такой план, сообщает The Guardian.

Дополнительное время позволит Великобритании и ЕС разработать правила для будущих отношений. Однако отсрочка Brexit станет возможной только в случае, если об этом попросит Лондон.

Напомним, официальная дата Brexit назначена на 29 марта 2019 года, после чего должен начаться переходный период длительностью 21 месяц.

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Британский парламент вновь отверг проект соглашения с ЕС по Brexit

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Теги: Brexit, Тереза Мэй, Евросоюз



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