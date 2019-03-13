Комитет ГД запросит в кабмине информацию о завышении тарифов ЖКХ

Комитет Госдумы по ЖКХ запросит у российского правительства и ФАС информацию о размерах и причинах завышения тарифов за коммунальные услуги в регионах.

Такое поручение принято Госдумой на пленарном заседании 12 марта. Соответствующий проект поручения подготовили депутаты от КПРФ Алексей Куринный, Николай Коломейцев, Вера Ганзя, Николай Осадчий, Валентин Шурчанов и Ольга Алимова.

Глава профильного комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская сообщила, что комитет готов направить такой запрос. "Но надо бы его [запрос], честно говоря, расширить, потому, что наш платеж - это не только тариф, но и норматив, когда нет счетчиков", - сказала Хованская, сообщает РИА "Новости".

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что россияне по большинству жилищно-коммунальных услуг переплачивают более 100% их себестоимости. "Все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам, – это все чушь собачья", – сказал Артемьев.

Напомним, жителям Перми выставили квитанции, сумма в которых составляет несколько миллионов рублей. Как сообщает телеграм-канал Mash, с проблемой сильно завышенных платежей столкнулись 2,5 тыс. жильцов.

Тюменские расчетные информационные центры штурмуют возмущенные горожане, недовольные цифрами в коммунальных платежках. Фотографии и видеозаписи очередей они публикуют в социальных сетях. Некоторые жители города и вовсе предлагают отказаться от платы за ЖКХ, пока не снизят тарифы.