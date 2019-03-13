Евросоюз приостановил полеты Boeing 737 MAX

Агентство по авиационной безопасности Европейского союза решило отказаться от использования авиалайнеров Boeing, аналогичных разбившемуся в Эфиопии.

Речь идет о самолетах модели Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX. Запрет также распространяется на коммерческие рейсы третьих стран, которые вылетают из аэропортов Европы, прилетают туда или следуют транзитом через страны ЕС.

Ранее от эксплуатации Boeing 737 Max 8 отказались как минимум 27 авиакомпаний по всему миру. Среди них авиалинии Китая, Норвегии, Турции, Омана, Индонезии и других стран, сообщает Lenta.ru.

Также стало известно, что российская авиакомпания S7 временно прекращает использование данных воздушных судов.

Напомним, 10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines выполнял рейс в кенийский Найроби и потерпел крушение.

В результате крушения эфиопского "Боинга" никто не выжил. На борту находились 157 человек, из которых 149 человек являлись иностранными гражданами 35 государств, а также 8 членов экипажа. При крушении самолета