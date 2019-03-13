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Политика Приволжский ФО

Двух ульяновских депутатов арестовали на семь суток

Ленинский районный суд арестовал депутатов Ульяновской области от КПРФ Виталия Кузина и Дениса Гурьянова на семь суток за посещение областной прокуратуры.

Как сообщил депутат Госдумы Алексей Куринный на своей странице в "ВКонтакте", "25 января народные избранники хотели встретиться с дежурным прокурором для передачи ему срочной информации о нарушениях закона должностными лицами администрации г. Димитровграда и требования начать срочную проверку пищеблоков школ и детских садов города Ульяновска в связи с массовым заболеванием эхинококкозом воспитанников Ульяновского суворовского училища".

Как отмечает Куринный , прием не состоялся, "депутатов выпроводили из приемной, а по прошествии полутора месяцев они были обвинены в "невыполнении законного распоряжения или требования сотрудника полиции, либо сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности".

"По имеющимся данным в это же время у прокурора области находился губернатор Морозов, в нетрезвом виде и, видимо, пытался "решить" вопрос участия прокуратуры в борьбе с мятежным Димитровградом. Чуть раньше в этот же день, как сообщают наши источники, Морозов навещал председателя областного суда с той же целью. В общем, Ульяновская область, похоже, превратилась в настоящую кущевку! Мы требуем немедленного освобождения наших товарищей и привлечения к ответственности всех лиц, разыгравших этот гнусный спектакль!", - написал депутат.

Как сообщалось ранее, на 20 февраля, диагноз "эхинококкоз" подтвержден у 49 ульяновских суворовцев. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Куринный.

Напомним, ранее тревогу подняли родители заразившихся детей. По их словам, у некоторых студентов обнаружили "червей в легких".

Сообщалось, что более 800 курсантов и сотрудников образовательного учреждения проходят обследования.

Суворовцы могли заразиться от собаки, заявил ранее эксперт, через воду и пищу эхинококкоз практически не передается.

В феврале ульяновских суворовцев, заразившихся эхинококкозом, отправили в Москву.

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Двух ульяновских депутатов арестовали на семь суток

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Теги: депутаты, Ульяновск, арест, Виталий Кузин и Денис Гурьянов



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