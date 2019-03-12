Европарламент призвал остановить "Северный поток-2"

В Европарламенте проголосовали за резолюцию о политических отношениях Брюсселя и Москвы.

В тексте резолюции содержится предложение остановить "Северный поток-2", пишет ТАСС.

Отмечается, что "Северный поток-2" якобы усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа.

Ранее американские власти рассматривают дополнительные санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в ноябре прошлого года Киев договорился с США вместе противодействовать "Северному потоку-2". На днях канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что европейские страны достигли соглашения по вопросу газопровода "Северный поток-2".

В феврале канцлер Австрии Себастьян Курц после встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил о намерении продолжить продвигать проект "Северный поток – 2".