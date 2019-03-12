В ГИБДД поддержали инициативу снижения лимита скорости

Руководитель российской ГИБДД Михаил Черников поддержал инициативу снижения лимита скорости с 20 до 10 км/ч, об этом пишут "Известия".

"Я думаю, что если мы в 2019 году примем конструктивное решение, то за период полутора лет это в принципе сделать можно", - отметил полицейский.

Он добавил, что сейчас водители получают штраф в том случае, если превышают скорость на 20 и более километров в час. По его мнению, превышение скорости на каждый 1 км/ч увеличивает риск смерти в результате столкновения с такой машиной на 3%.