12 Марта 2019
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Происшествия Центральный ФО В России Москва

В Москве суд арестовал мать маленькой девочки-маугли, брошенной в квартире с мусором

В Москве Савеловский суд арестовал мать 5-летней девочки Ирину Гаращенко.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе нашли 5-летнюю девочку, которая была в истощенном состоянии, а в ее шею вросло украшение. Соседи постоянно слышали за стенкой детский плач, но не могли достучаться до собственников - дверь никто не открывал. Когда ребенок начал плакать очень сильно, соседи вызвали сотрудников МЧС. Спасатели вскрыли квартиру и в огромных кучах мусора в квартире нашли одинокого ребенка - взрослых в квартире не оказалось.

Гаращенко пробудет в СИЗО до 10 мая.

Ее обвиняют по статье "покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии".

Ирина Гаращенко(2019)|Фото:ТАСС

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В Москве суд арестовал мать маленькой девочки-маугли, брошенной в квартире с мусором

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Теги: девочка, квартира, Москва, маугли, арест, мать



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