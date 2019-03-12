В Москве суд арестовал мать маленькой девочки-маугли, брошенной в квартире с мусором

В Москве Савеловский суд арестовал мать 5-летней девочки Ирину Гаращенко.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе нашли 5-летнюю девочку, которая была в истощенном состоянии, а в ее шею вросло украшение. Соседи постоянно слышали за стенкой детский плач, но не могли достучаться до собственников - дверь никто не открывал. Когда ребенок начал плакать очень сильно, соседи вызвали сотрудников МЧС. Спасатели вскрыли квартиру и в огромных кучах мусора в квартире нашли одинокого ребенка - взрослых в квартире не оказалось.

Гаращенко пробудет в СИЗО до 10 мая.

Ее обвиняют по статье "покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии".