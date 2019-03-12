12 Марта 2019
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Общество В бывшем СССР Украина

На Украине за два года резко улучшилось отношение к России

Совместный опрос Киевского международного института социологии (КМИС) и российской негосударственной исследовательской организации "Левада-центр" зафиксировал существенное улучшение отношения жителей Украины к России. Так, хорошо или очень хорошо к России относятся 57% опрошенных и только 27% - плохо или очень плохо. Еще 17% не определились.

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Подобные опросы проводятся с 2008 года и позволяют отследить динамику настроений. В 2014 году отношение к России резко ухудшилось: доля относящихся хорошо три года колебалась в пределах 30-40%. Однако с конца 2017 года наблюдается непрерывное улучшение. Если в сентябре 2017 года к России хорошо относились только 37%, то сегодня - 57%. Доля же относящихся к России плохо, напротив, уменьшилась за тот же срок с 46% до 27%.

При этом в России положительно относятся к Украине 34%, а плохо - 55%, причем эти показатели слабо изменяются с весны 2014 года.

Опрос проводился в феврале, погрешность не превышает 3%.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, КМИС недавно зафиксировал, что на Украине на 6-8% выросла поддержка идеи вступления в Таможенный союз и на столько же упала поддержка ЕС и НАТО. Кроме того, на 17% сократилось число противников Таможенного союза.

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На Украине за два года резко улучшилось отношение к России

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Теги: Украина, опрос



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