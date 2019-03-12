Арашуков будет получать пособие в размере прожиточного минимума

Временно отстраненный от должности подследственный сенатор Рауф Арашуков будет ежемесячно получать пособие в размере прожиточного минимума. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации.

"В Совет Федерации поступила копия судебного постановления Басманного районного суда города Москвы о временном отстранении обвиняемого Р.Р.Арашукова от должности члена Совета Федерации с назначением с 12 марта 2019 года ежемесячного государственного пособия в размере прожиточного минимума", - говорится в заявлении верхней палаты парламента.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Басманный суд Москвы временно отстранил Рауфа Арашукова, подозреваемого в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений, от должности члена Совета Федерации.

Как сообщало Накануне.RU, 30 января во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале задержали сенатора Рауфа Арашукова, который подозревается в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений. Он был отправлен под стражу.

В этот же день в одном из офисов "Газпрома" в Санкт-Петербурге был задержан Арашуков-старший, он не признал вину и заявил о своей невиновности, однако его отправили под арест до 30 марта.

Также были задержаны еще несколько человек, топ-менеджеры структур "Газпрома", два человека объявлены в розыск.