12 Марта 2019
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Рауфа Арашукова временно отстранили от должности сенатора

Рауф Арашуков, подозреваемый в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений, временно отстранен от должности члена Совета Федерации. Такое решение принял Басманный суд Москвы, передает "Интерфакс".

О временном отстранении сенатора ходатайствовал следователь.  

Такая мера будет действовать до приговора суда либо прекращения его уголовного преследования.

Как сообщало Накануне.RU, 30 января во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале задержали сенатора Рауфа Арашукова, который подозревается в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений. Он был отправлен под стражу.

В этот же день в одном из офисов "Газпрома" в Санкт-Петербурге был задержан Арашуков-старший, он не признал вину и заявил о своей невиновности, однако его отправили под арест до 30 марта.

Также были задержаны еще несколько человек, топ-менеджеры структур "Газпрома", два человека объявлены в розыск.

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Рауфа Арашукова временно отстранили от должности сенатора

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Теги: Рауф Арашуков, дело арашуковых, суд



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