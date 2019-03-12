Рауфа Арашукова временно отстранили от должности сенатора

Рауф Арашуков, подозреваемый в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений, временно отстранен от должности члена Совета Федерации. Такое решение принял Басманный суд Москвы, передает "Интерфакс".

О временном отстранении сенатора ходатайствовал следователь.

Такая мера будет действовать до приговора суда либо прекращения его уголовного преследования.

Как сообщало Накануне.RU, 30 января во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале задержали сенатора Рауфа Арашукова, который подозревается в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений. Он был отправлен под стражу.

В этот же день в одном из офисов "Газпрома" в Санкт-Петербурге был задержан Арашуков-старший, он не признал вину и заявил о своей невиновности, однако его отправили под арест до 30 марта.

Также были задержаны еще несколько человек, топ-менеджеры структур "Газпрома", два человека объявлены в розыск.