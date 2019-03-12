Экс-главе московского управления СКР Дрыманову продлили арест до 16 июня

Экс-руководителю московского главка СКР Александру Дрыманову продлили арест до 16 июня. Такое решение принял Лефортовский суд Москвы, передает ТАСС.

"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и продлил арест Дрыманову до 16 июня", - сказали в суде.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Лефортовский суд Москвы арестовал недвижимость бывшего главы московского управления Следственного комитета России (СКР) генерала Александра Дрыманова в Тульской области.

Напомним, Дрыманов в начале июня подал рапорт об отставке по выслуге лет. В июле его задержали. Позже генералу предъявили обвинение по двум эпизодам взяточничества в крупном и особо крупном размерах. Дрыманов находится под арестом.

Адвокат Александр Карабанов, который ранее представлял интересы бывшего первого заместителя Дрыманова Дениса Никандрова, рассказал, что задержание связано с делом Шакро Молодого.

В январе 2018 года Генпрокуратура заявила, что Дрыманов, а также исполняющий обязанности его первого заместителя Денис Никандров и руководитель Следственного управления по ЦАО Александр Крамаренко получили взятку за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова – приближенного криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).