"Мы не воюем с администрацией, а ищем пути решения". В Челябинске прошла первая рабочая встреча чиновников и эко-активистов

В Челябинске прошло первое заседание рабочей группы по вопросам охраны окружающей среды. Чиновники и эко-активисты обсудили вопросы регулирования выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в период НМУ, передает корреспондент Накануне.

Встреча прошла в закрытом от СМИ режиме. Общественникам также не разрешили вести прямую трансляцию, сославшись на то, что "рабочие совещания в администрации города проходят без камер".

Как рассказал Накануне.RU активист "Челябинск, дыши!" Андрей Костенко, к концу заседания была рабочая атмосфера, было озвучено несколько предложений, которые войдут в итоговый протокол.

"Начало было достаточно благостное, министерство экологии отчитывалось, что есть постановления и они работают. А результаты то где, почему мы задыхаемся? Заместитель руководителя челябинского управления Росприроднадзора Владислав Коробкин хорошо выступил, у него были конкретные предложения, они в протокол внесены. Наши предложения также вошли в протокол", - рассказал он.

В частности, общественники передали главе города Владимиру Елистратову подписи жителей против использования реагентов на дорогах города, а также рекомендации по изменению регламента уборки снега.

Планируется, что встречи будут проводиться раз в месяц. С таким предложением выступили общественники.

"Мы предложили регулярность раз в месяц, но по необходимости можно внести предложение об экстренном совещании", - отметил он.

Решить вопрос с трансляцией заседаний рабочей группы так и не удалось. "Вопрос открыт", - добавил Костенко.

В целом, общественник считает, что после штурма городской мэрии 12 декабря ситуация улучшилась.

"Несмотря на то, что город стерильным не стал, ситуация улучшилась объективно. Мы это должны признать. Мы стараемся всех настроить на тот лад, что мы не воюем с администрацией, а ищем пути решения. Пока это с трудом дается, чиновники привыкли к своему бюрократическому языку об отчетности, а мы их настраиваем на то, что нужен результат. Я уверен, что предложения, которые были внесены, дадут результат. В течение пяти дней будет проект протокола, и он будет опубликован", - подчеркнул Костенко.

Напомним, решение создать рабочую группу, в которую вошли представители экологических движений, профильных ведомств и контролирующих органов, было принято по итогам встречи врио главы Челябинска Владимира Елистратова с эко-активистами, "штурмовавшими" мэрию 12 декабря. От эко-активистов в состав рабочей группы вошли от "Челябинск дыши" Игорь Кривченко, Андрей Костенко, Дмитрий Закарлюкин, от "Стоп-ГОК" Надежда Вертяховская. Пятым представителем от общественников должен был стать лидер движения "Стоп-ГОК" Василий Московец, но его кандидатуру мэрия не согласовала, сославшись на то, что он является обвиняемым по уголовному делу.